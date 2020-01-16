مستشفى الأندونيسى ينتهى من تطعيم العاملين ضد مرض الحصبة

غزة- الرأي

انتهت لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى الاندونيسي من تطعيم العاملين بالمستشفى ضد مرض الحصبة.

وأفاد مشرف مكافحة العدوى الحكيم معين المدهون، أنه تم تطعيم حوالي ٢٧٠ موظفا خلال ثلاث أسابيع ويأتي ذلك العمل وفق رؤية وزارة الصحة بهدف الحفاظ على سلامة الموظفين وتحصينهم ضد المرض كونهك على احتكاك مباشر مع المرضى.

بدوره، شكر رئيس اللجنة د.صلاح ابو ليلة الحكيم يحيى الكحلوت الذي أخذ على عاتقه تطعيم العاملين بجهد متواصل استمر ثلاثة أسابيع.

وأشاد مدير المستشفى الاندونيسي د.شوقي سالم بجهود العاملين باللجنة وعلى رأسهم د.ابو ليلة و المدهون وذلك لحرصهم واهتمامهم بصحة العاملين بالمستشفى.