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لجنة الطوارئ في بلدية غزة تعالج 110 إشارات خاصة بالمنخفض

18 كانون ثاني / يناير 2020 01:57

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غزة- الرأي

تمكنت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة من معالجة نحو 110 إشارات خاصة بالمنخفض الجوي الذي تتعرض له المدينة منذ مساء يوم أمس الجمعة وحتى ساعات صباح اليوم السبت، حيث وصلت كمية الأمطار التي هطلت خلال المدة المذكورة نحو 28 ملم .

وأفاد نائب رئيس اللجنة م. رمزي أهل أن طواقم اللجنة تحركت فور بدء المنخفض الجوي للمناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار وتم التعامل مع كافة الإشارات التي وصلت عبر وحدة المعلومات والشكاوي بأقصى سرعة ممكنة .

وأوضح أن الإشارات التي تم معالجتها توزعت على النحو التالي، 80 إشارة طفح صرف صحي، و20 نقلة من المياه المتجمعة تم شفطها بسيارات " الجيتر " التابعة للبلدية، بالإضافة إلى تعزيل 10 مناهل للصرف الصحي . 

وبين أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة بلغت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم نحو 28 ملم، لتصل الكمية الإجمالية منذ بدء الموسم الحالي لنحو 330 ملم من مياه الأمطار، موضحاً أن الكمية جيدة وتساهم بتغذية الخزان الجوفي للمدينة . 

ودعا أهل المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار والتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية على الرقم المختصر ( 115 ) والإبلاغ عن الشكاوي المتعلقة بالمنخفض الجوي .   

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد نشرت إرشادات توعوية للتعامل قبل بدء تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة  ( الفيس بوك ) وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات، دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.
 

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