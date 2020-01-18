بلدية خان يونس تختتم المخيم الشتوي "كن أنت"3 لأطفال خان يونس

غزة- الرأي

نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع جمعية البراعم التنموية ومركز البيت الآمن حفلاً لاختتام المخيم الشتوي بعنوان "كن أنت" 3 الذي شارك فيه (50) طفلاً وطفلة من عمر (6-12) عاماً ،بحضور مسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب، وممثلين عن جمعية البراعم التنموية ومركز البيت الآمن الشبابي، بالإضافة إلى الأطفال المشاركين وذويهم ،وذلك في قاعة المكتبة العامة التابعة للبلدية والذي استمر لأسبوع كامل.

وشملت أيام المخيم فقرات متخصصة ومتنوعة وجوانب علمية وثقافية، والأنشطة التي تساعد على تنمية القيم الأخلاقية والسلوكية الإيجابية المتعلقة بالمحافظة على النظافة، وتنمية المهارات والاهتمام بالبيئة المحيطة بالإضافة إلى بعض الأشغال اليدوية الخفيفة.

بدوره، أكد المصري على أن بلدية خان يونس تولي المكتبة العامة والمجتمع المحلي أولوية لتعزيز الجوانب الثقافية والإبداعية، مشيرًا إلى أن المخيم يأتي في إطار دعم وتلبية احتياجات الطفل، وخطة المكتبة للترويح عن الأطفال خلال الإجازة الشتوية، مقدمًا شكره لأولياء الأمور على اهتمامهم بأطفالهم وحثهم على المشاركة لصقل مهاراتهم المختلفة والاستفادة من أوقات الفراغ .

من جانبه ، تطرق رئيس مجلس إدارة مركز البيت الأمن د. محمود البراغيتي إلى أهمية المخيم وأهدافه في تحقيق التفريغ النفسي للأطفال والاستغلال الأمثل للإجازة المدرسية، مبينين أنه سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة تستهدف الأطفال من كلا الجنسين لمساعدتهم والرقي بواقعهم ومهاراتهم.

واشتملت فقرات الحفل على تنفيذ بعض العروض من الفلكلور الفلسطيني، وإلقاء القصائد الشعرية ومن ثم الفقرات الفنية الشيقة التي حازت على تفاعل الجميع.