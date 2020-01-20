المالية لـ"الرأي": وعودات بتوريد غاز الطهي من مصر يوم غد

غزة- بسام العطار- الرأي:

قالت وزارة المالية في غزة "هناك وعودات تلقوها من السلطات المصرية بإدخال كميات إضافية من غاز الطهي يوم غد الثلاثاء بعد توقف دام لأيام".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة بيان بكر لـ"الرأي" مساء اليوم الاثنين، أن كميات الغاز التي تدخل لغزة سواء من الجانب المصري أو الإسرائيلي لا تكفي حاجة السوق، خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة والتي تزداد الحاجة فيها للغاز لتشغيل وسائل التدفئة للمنازل ولمزارع الدواجن وغيرها، ما أدى لنفاذ كميات كبيرة من الاحتياطي.

وأضاف بكر"من المفترض أن تدخل كميات من غاز الطهي يوم أمس الأحد من مصر، إلا أن أسباباً فنية حالت دون ذلك، إضافة لسوء الأحوال الجوية في سيناء وإجراءات النقل والـتأمين".

وأشار الى أن حاجة قطاع غزة لغاز الطهي تقدر بـ 250 طن يومياً، خاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بسبب تدني درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وشدد بكر على أن أسعار الغاز كما هي في السابق، وتقدر بـ 54-55 شيكل كحد أقصى، مبيناً أنه تم منع تزويد المركبات بالغاز خلال هذه الفترة، وسوق يتم مخالفة المحطات التي لا تلتزم بذلك.

وبين أن ما يتم إدخاله الى القطاع يومياً 120 طناً فقط من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبوسالم، مؤكداً أن إسرائيل ترفض زيادة هذه الكمية بحجج واهية.