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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة

21 كانون ثاني / يناير 2020 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من الخليل، وهم: هاني جعارة، وشرف جوابرة، وراني هديب، وقصي بدوي، وماهر أبو وردة.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين: رامي شلباية وحسين أبو شنب من طولكرم، فيما اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن مشهور نجار.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس وتمركزت في شارع عمان شرقاً وبلدة بلاطة البلد، واعتقلت الشاب أحمد مازن صالح من المدينة.

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