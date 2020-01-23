دخول كميات جديدة من غاز الطهي المصري الى غزة

غزة- الرأي:

أعلنت نقابة العاملين في توزيع الغاز والبترول في غزة، وصول سيارات نقل غاز الطهي المصري لمعبر رفح مساء اليوم الخميس، تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

وأوضحت في تصريح لـ"الرأي"، أنه من المتوقع استئناف ضخ كميات جديدة من الغاز المصري عبر معبر رفح، ليتم توزيعها على محطات البترول في أنحاء قطاع غزة، بمعدل 13-15 طن غاز لكل محطة.

وأكدت أن الكميات التي دخلت اليوم من معبر كرم أبوسالم من الغاز الإسرائيلي، بلغت 6 سيارات، تم التحريز عليها، بانتظار اكتمال دخول الغاز المصري الى قطاع غزة ومن ثم توزيع كميات مناسبة للمحطات، للتخفيف من أزمة الغاز التي تعصف بالقطاع منذ عدة أيام.

وكنت مصر زودت قطاع غزة بـكميات من غاز الطهي بمعدل 12 سيارة تحمل كل منها 20 طناً فقط.