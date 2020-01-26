" المواصلات": الرقابة الداخلية تنفذ زيارة ميدانية لمعبر كرم أبو سالم

غزة- الرأي

نفذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة النقل والمواصلات زيارة ميدانية لدائرة الاستيراد في معبر كرم أبو سالم، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى سرعة إنجاز معاملات المواطنين.

وأكد م. هاني مطر نائب مدير عام الرقابة الداخلية أن فريق الوحدة قاموا بمتابعة آلية سير العمل واستلام البضائع وتدقيق الأوراق والمعاينة والإطلاع على الآلية المعمول بها في دائرة الاستيراد.

وأضاف مطر أنه تم رفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة في سبيل تطوير العمل داخل معبر كرم أبو سالم.

يذكر أن وحدة الرقابة الداخلية مستمرة بعملية الرقابة على كافة مرافق الوزارة بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ.