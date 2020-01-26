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المالية توضح لـ"الرأي" كميات الغاز التي دخلت اليوم لغزة

26 كانون ثاني / يناير 2020 08:01

غزة- الرأي:

قالت وزارة المالية في غزة أن الجانب المصري زود قطاع غزة بكميات جديدة من غاز الطهي، إضافة لكميات أخرى دخلت من معبر كرم أبو سالم التجاري من "إسرائيل".

 وأوضحت المالية لـ"الرأي" مساء اليوم الأحد، أن 16 شاحنة محملة بغاز الطهي دخلت إلى قطاع غزة من الجانب المصري، بالإضافة إلى 5 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي، وسيتم توزيع الكميات على محطات التوزيع مع تحريز جزء من الكمية للاحتياجات الطارئة.

وأضافت أن هناك وعودات بدخول كميات إضافية الثلاثاء القادم عبر الجانب المصرين، مبيناً أن دخول الغاز الإسرائيلي سيكون من الأحد حتى الخميس بكميات مقننة.

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