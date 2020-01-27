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كشف جديد..الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح

27 كانون ثاني / يناير 2020 04:34

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح سيتم العمل به فور الانتهاء من الكشف الحالي.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله. 

 للتذكير رابط كشف (2020/3): هنا.

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