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وكيل وزارة الصحة يبحث مع نقابة الصيادلة الملفات المشتركة

29 كانون ثاني / يناير 2020 07:34

أبو الريش يبحث مع وفد نقابة الصيادلة جملة من الملفات المشتركة
أبو الريش يبحث مع وفد نقابة الصيادلة جملة من الملفات المشتركة

غزة- الرأي:

بحث وكيل وزارة الصحة د. "يوسف أبو الريش" مع وفد نقابة الصيادلة ممثلا بالدكتور "ايهاب دبابش" , وأعضاء مجلس النقابة جملة من الملفات المشتركة.

وقدم أبو الريش تقدير وزارة الصحة لهذا الطاقم المميز الذي يبذل من الجهد الكثير في حمل هموم الصيدلي الفلسطيني والسعي قدما الى تطوير قنوات العمل المترابط مع مختلف الجهات ذات العلاقة .

وقال ” إن الوزارة تسعى الى تعزيز ضبط السوق الدوائي على مختلف العناوين بما يخدم المصلحة العامة , وسهولة حصول المواطن على الخدمة الدوائية وفق الضوابط السليمة والتي هي محصلة لعمل ونقاشات مشتركة سنعمد الى تواصلها ” .

وعبر أبو الريش عن تفهم الوزارة لمطالبات النقابة في ضبط التسعيرة الدوائية , مشيرا الى ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة لأي من الاجراءات والقرارات حتى يكتب لها التفعيل والمتابعة المناسبة وأنها تصب في تحقيق المصلحة العامة .

بدوره أشاد نقيب الصيادلة ايهاب دبابش بالجهود المشتركة مع وزارة الصحة وحرصها على ديمومة التواصل واللقاءات البينية لمناقشة مستجدات العمل الصيدلاني , مستعرضا جملة من العناوين منها تجديد المطالبات لوزارة الصحة في قوائم التوظيفات القادمة .

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