الأوقاف تُطالب الخطباء بالحديث عن خطورة "صفقة ترامب"

غزة- الرأي:

نددت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بما يسمى صفقة ترامب التي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف بشكل رئيس إلى تصفية القضية الفلسطينية، وقضية القدس وإلغاء حق عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم.

وطالبت الأوقاف الخطباء كافة في فلسطين وجميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، بضرورة الحديث غدًا خلال خطبة الجمعة عن هذه الصفقة، والتوعية بخطورتها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه في جميع أماكن تواجده.

وأكدت الوزارة في تعميم لها على خطبائها على ضرورة الحديث هذه الصفقة واستنكارها ورفضها، موضحةً أن عنوان الخطبة الموحدة التي تم تعميمها على الخطباء ليوم غدٍ الجمعة هو "حب الأوطان والدفاع عنها من الإيمان" باعتبار أن الولاء للوطن من الولاء للدين.

ونوهت الأوقاف لجميع الخطباء إلى ضرورة الدعوة للوحدة الوطنية والحث على الثبات والصمود على أرض فلسطين والرباط فيها لمواجهة هذه الصفقة المشؤومة.

وأضافت: "والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرض فلسطين التي هي أرض وقف إسلامية لا يمكن لأي شخص كان أن يتخلى عن شبر أو ذرة تراب منها".