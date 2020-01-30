وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة في الاجتماع العربي الطارئ وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو قلق بسبب " صفقة ترامب" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تنظم لقاء مجتمعياً شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف رفح بالصواريخ والقذائف المدفعية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد أحد عناصر القسام في " مهمة جهادية" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: وفاة فتاة لتناولها كمية من الدواء في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية عطاء فلسطين تختتم توزيع الكفالة المالية الأخيرة لأيتام عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المياه المشتركة تناقش الخطة العامة للجنة المياه وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المعمل الجنائي بوزارة العدل يصدر دليلاً مصوراً حول القنابيات الصناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تُطالب الخطباء بالحديث عن خطورة "صفقة ترامب"

30 كانون ثاني / يناير 2020 06:44

غزة- الرأي:

نددت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بما يسمى صفقة ترامب التي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تهدف بشكل رئيس إلى تصفية القضية الفلسطينية، وقضية القدس وإلغاء حق عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم.

وطالبت الأوقاف الخطباء كافة في فلسطين وجميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، بضرورة الحديث غدًا خلال خطبة الجمعة عن هذه الصفقة، والتوعية بخطورتها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل أطيافه في جميع أماكن تواجده.

وأكدت الوزارة في تعميم لها على خطبائها على ضرورة الحديث هذه الصفقة واستنكارها ورفضها، موضحةً أن عنوان الخطبة الموحدة التي تم تعميمها على الخطباء ليوم غدٍ الجمعة هو "حب الأوطان والدفاع عنها من الإيمان" باعتبار أن الولاء للوطن من الولاء للدين.

ونوهت الأوقاف لجميع الخطباء إلى ضرورة الدعوة للوحدة الوطنية والحث على الثبات والصمود على أرض فلسطين والرباط فيها لمواجهة هذه الصفقة المشؤومة.

وأضافت: "والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرض فلسطين التي هي أرض وقف إسلامية لا يمكن لأي شخص كان أن يتخلى عن شبر أو ذرة تراب منها".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تختتم توزيع الكفالة المالية الأخيرة لأيتام عام 2019

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟