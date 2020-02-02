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طوارئ الشفاء: تعاملنا مع أكثر من" 200" ألف حالة عام 2019

02 شباط / فبراير 2020 08:21

غزة- الرأي:

أوضح رئيس قسم الطوارئ والحوادث بمجمع الشفاء الطبي د. مراد القوقا، أن القسم تعامل مع قرابة" 200 ألف" حالة خلال العام المنصرم، منها " 10700 " حالة دخول للأقسام الجراحية.

وبين د. القوقا أن القسم استقبل " 1003" حالة أحداث أقصي خلال العام 2019، وما يقارب "200" حالة عناية مركزة، مشيراً إلى تعامل الطواقم الطبية مع حالات سقوط من علو وحالات حوادث سير واعتداءات وحالات الغرز والجبس.

وأكد أن قسم الطوارئ يعد خط الدفاع الأول في استقبال الحالات المرضية الطارئة ويشهد ضغطاً كبيراً في استقبال الحالات كونه المجمع الأكبر على مستوي القطاع ويساهم في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بنسبة 40% من خدمات وزارة الصحة.

من جانبه، أكد مدير تمريض مستشفى الجراحة بالمجمع أ. أحمد الجبالي، إلى أن الطواقم التمريضية لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة صحية للمريض رغم النقص الشديد في الكادر التمريضي وما يعصف بالقطاع الصحي من أزمات.

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