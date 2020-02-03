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آلية السفر عبر معبـر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

03 شباط / فبراير 2020 03:56

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الثلاثاء 4 فبراير، سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف (2020/3.(

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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