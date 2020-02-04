المالية تكشف كميات الغاز التي دخلت اليوم قطاع غزة

غزة- الرأي:

قالت وزارة المالية في غزة أن 26 شاحنة غاز دخلت اليوم عبر معبري رفح وأبوسالم التجاري الى قطاع غزة الذي يعاني من نقص كبير في كميات الغاز من أكثر من شهر.

وقالت المالية في تصريح خاص لـ"الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم إدخال 19 شاحنة غاز مصري عبر معبر رفح، و7 شاحنات إسرائيلي عبر معبر

كرم أبوسالم، مبينة أن سعر استطوانة الغاز 12 كم هو 57 شيكل داخل محطة التوزيع.

وذكرت المالية أن هناك وعودات بإدخال كميات جديدة من الغاز المصري يوم الخميس المقبل.

وأعلنت نقابة العاملين في توزيع الغاز والبترول عن أسماء المحطات التي سيتم تزويدها بالغاز الاسرائيلي ليوم غد الأربعاء.

والمحطات هي كالتالي: المجدل، غزة، ضبان، الشوا، العطار، المشهراوي، فتوح، ضبان، عكا.