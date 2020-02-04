الاحتلال يقمع سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس

فلسطين المحتلة - الرأي

قمعت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس، وهم: "مصعب البرغوثي، ومحمد دلايشة، وإسماعيل حلبية، وهاشم حميدان، وأكرم سلمي، وسيف عبدة، ومحمد ربيع".

ولفت نادي الأسير في بيان له، أن الأسرى السبعة جرى نقلهم بالأمس من سجن "عوفر" إلى سجن "النقب"، ومجدداً نقلتهم إدارة السجون اليوم إلى سجن "مجيدو".

يُشار إلى أن عملية النقل طالت 38 أسيراً على الأقل من قسم (12) في سجن "عوفر" بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور واجه سّجان وأصابه بجروح. كما نقلت مجموعة من الأسرى إلى التحقيق والعزل.