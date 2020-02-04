إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في جنين والخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب مواطنون بحالات اختناق مساء الثلاثاء جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة جبع جنوب جنين، فيما اندلعت مواجهاتٌ أخرى في قلب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب قيام قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري على شارع جنين– نابلس عند مفترق جبع.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب المواطنين، ما تسبب بإغلاق عدد من التجار محلاتهم ومغادرة المواطنين الأسواق، فيما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة جبع جنوب جنين أوقعت إصابات بالاختناق.

ونصب جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياُ على مدخل البلدة ما أدى لاحتكاكات مع الشبان ولدت مواجهات، كما شوشوا حركة السير خلال المواجهات فيما أطلقوا الرصاص والغاز واعتدوا على سائقي المركبات.