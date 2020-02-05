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الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في خانيونس

05 شباط / فبراير 2020 08:38

الاحتلال يقصف - أرشيف
الاحتلال يقصف - أرشيف

غزة – الرأي:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، موقع للمقاومة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في مدينة خانيونس، بنحو 5 صواريخ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات عدا عن الأضرار المادية للقصف.

وادعى بيان لجيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف الثلاثاء.

وأعلن رصده سقوط 3 قذائف أطلقت من قطاع غزة،  في محيط بلدة نتيفوت في الجنوب، وأن 3 مستوطنين أصيبوا بجراح طفيفة أثناء توجههم إلى المناطق الآمنة بعد دوي صافرات الإنذار.

 

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