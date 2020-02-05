أسعار الخضراوات مستقرة والفراولة رهن المنخفضات

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

تتعمد طائرات الاحتلال الإسرائيلي بين الفترة والأخرى، قتل المحاصيل الزراعية في الأراضي الحدودية، برشها بمبيدات حشرية هالكة، فتقتل معها أحلام المزارعين وفرحتهم بحصاد ما زرعته أيديهم.

وتختار الطائرات الإسرائيلية لرش المبيدات أوقاتا معينة من العام تكون فيها الرياح غربية، مما يزيد من مساحة الأراضي الفلسطينية التي تصل إليها.

واضطر الكثير من المزارعين الذين قتلت طائرات الاحتلال محاصيلهم الزراعية، إلى وأدها بأيديهم، عقب تلفها بشكل كامل، ليبدؤوا مرحلة أخرى من الكد والتعب لإعادتها كما كانت سابقا، وزراعتها ثانية.

الأسعار مستقرة

"الرأي" تابعت مع وزارة الزراعة بغزة، حول تأثير رش المبيدات القاتلة من قبل الاحتلال للأراضي الفلسطينية على أسعار الخضراوات والفواكه بغزة، حيث قال الناطق باسم الوزارة م.أدهم البسيوني:" إن المحاصيل تأثرت بشكل كبير جراء رش الاحتلال المبيدات الضارة للأراضي الحدودية، باعتبار أن أغلب المحاصيل حقلية وورقية، وبذلك باتت تالفة لا تصلح للتسويق".

وأكد البسيوني في حديث لـ"الرأي"، أن المزارعين قاموا بإتلاف محاصيلهم الزراعية بأيديهم بسبب تلفها

وحول أسعار الخضار، أوضح أن الأسواق مستقرة وأن القطاع الزراعي يعمل بقوة لتوفير المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن هناك منتجات مثل محاصيل القمح والبازيلاء على مشارف النضح تأثر السوق بها قليلا.

الفراولة والمنخفضات

وفيما يتعلق بعدم وجود محصول الفراولة في الأسواق الفلسطينية بين أيدي المواطنين، أضاف البسيوني:" إن كميات الفراولة التي نضجت هي كميات قليلة، وبالتالي أثر على توفرها في الأسواق المحلية".

وأشار في حديثه إلى أن زراعة الفراولة في غزة تأثرت كثيرا، خاصة بسبب كثرة المنخفضات الجوية، منوها إلى أن عدم وفرة المنتج بشكل كبير جراء المنخفضات أدنى الى تدني انتاجها.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الزراعة أن الأراضي الزراعية المتضررة جراء رش الاحتلال بالمبيدات السامة شرق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه هي "مناطق منكوبة"، وأن على الاحتلال تحمل تبعات هذه الجريمة، وتعويض المزارعين عن خسائرهم بأسرع وقت ممكن.

مليون وربع خسائر

وأوضحت الزراعة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام منظمة "الفاو" بغزة ": إن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة الواقعة شرق قطاع غزة، تزيد عن مليون وربع المليون دولار، حيث بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من 2000 دنم".

وتركزت الأضرار التي تكبدها المزارعون في معظم الزراعات الشتوية، مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل والكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الزراعة تعليماتها للمزارعين والتجار بعدم قطف وبيع المحاصيل المصابة وعدم تداولها بالأسواق، حيث حيت الوزارة الاستجابة السريعة من قبل معظم المزارعين، إلى حد أنهم قاموا بإتلاف هذه المزروعات بأنفسهم وتحملوا عبء نقلها إلى مكبات الاتلاف.

وفي الإطار نفسه، عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والبلديات على إتلاف كميات كبيرة من هذه المزروعات المصابة وفقا للأصول والاجراءات القانونية المخولة لها.

ويتكرر رش المبيدات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أكثر من ثلاث مرات في العام، تتوزع على أشهر أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.