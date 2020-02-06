" ثابت": نبذل الجهود لبناء مدارس جديدة في منطقة شرق غزة

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت أن وزارته تبذل مختلف الجهود لبناء مدارس جديدة في منطقة شرق غزة لمواجهة الزيادة الطبيعية في أعداد الطلاب، والتقليل من الكثافة الصفية في بعض المدارس، لافتاً إلى أن بناء مدارس جديدة في شرق غزة هو من الأولويات.

وأوضح ثابت خلال اللقاء المجتمعي الذي نظمته الوزارة ومديرية شرق غزة مع السكان بمنطقة شرق غزة أن الوزارة أنجزت خلال العام 2019 بناء 6 مدارس، وهناك الآن 38 مدرسة سيجري تدشينها وستخدم مختلف مناطق محافظات قطاع غزة.

وشارك في اللقاء كوكبة من الوجهاء والمخاتير وشخصيات رسمية وشعبية إضافة إلى طواقم تعليمية من مديري مدارس ومعلمين ومشرفين، إضافة إلى طواقم المديرية.

وأبرق ثابت بالتحية والتقدير لجميع أفراد المجتمع وشعبنا في شرق غزة، لافتاً إلى أن اللقاءات المجتمعية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق بين التعليم والمجتمع لخدمة طلبتنا.

وأشاد الوكيل بإنجازات مديرية شرق غزة، موضحاً أن الإنجازات يتم تقييمها بمقدار ما يتوفر من امكانيات، فالمديريات والمدارس والوزارة تحقق النجاحات رغم قلة الامكانيات والحصار ، وهنا نُسجل الفخر والاعتزاز والتقدير لكل الطواقم العاملة من معلمين وموظفين ومديري مدارس ومشرفين على ما يبذلوه من جهود كبيرة وحمل الأمانة.

وأوضح ثابت أن التعليم في تقدم، فمن يستعرض صفحات المدارس يجد النشاطات الابداعية الخلاقة، كما أن الوزارة شرعت منذ فترة في تطبيق برامج جديدة في المدارس منها "التعليم الممتع" الذي يُقدم التدريس بصورة ممتعة وجاذبة للطلبة، و مسابقة مبادرتي الهادفة إلى تشجيع روح المبادرة، و وتم اطلاق برنامج الاعتماد المدرسي بهدف المزيد من التجويد في العمل المدرسي، وهناك مسابقة الشراكة مع المجتمع التي تعزز العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، كما تواصل الوزارة تنفيذ مسابقة كبيرة لتعزيز القيم في المدارس وهي بعنوان" الواجب نحو الله والوطن والذات والآخرين" بهدف التنشئة السليمة للطالب.

وحققت الوزارة التقدم الكبير في الحوسبة فموقع روافد التعليمي يصنف الآن ضمن أفضل 15 موقعاً تعليماً الكترونياً على مستوى العالم، كما استطاع العديد من المعلمين والمعلمات والطلبة حصد جوائز دولية ، وشاهدنا أن طلبة يقدمون برنامجاً إذاعياً في إذاعة التعليم قد فازوا بالمركز الأول على الإذاعات العربية وتفوقوا على إذاعة الـBBC وهذا يثبت تميز طلبتنا.

من جهته تحدث مدير الدائرة الإدارية بمديرية شرق غزة أ. مازن نور الدين بكلمة تطرق فيها عن نجاحات المديرية خلال الأشهر الماضية في مجال الأبنية والمشاريع والمبادرات والتفوق الطلابي والنشاط التعليمي العام، لافتاً إلى أن المديرية تسعى دوماً لتحقيق التميز وتقديم الخدمة التعليمية ذات الجودة العالية لطلبتنا.

وشهد اللقاء نقاشات فعالة وطرح الاستفسارات بين الحضور والدكتور ثابت حول العديد من القضايا التي تخص العملية التعليمية.