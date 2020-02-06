إطلاق البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة الجدد

غزة- الرأي:

أطلقت النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، البرنامج التدريبي والتكويني لتأهيل معاوني النيابة الجدد، بحضور كل من النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، وعميد المعهد العالي للقضاء المستشار/أشرف نصر الله، ورئيس المكتب الفني المستشار/ حسام دكة والمستشار/ يحيى الفرا رئيس دائرة التفتيش القضائي في النيابة العامة.

وأكد النائب العام في الجلسة الافتتاحية على رسالة النيابة العامة السامية في تحقيق العدل والحفاظ على الحقوق، داعياً اعضاء النيابة العامة الجدد إلى التجرد والاستقلالية، وأداء واجباتهم بأمانة وكفاءة نحو التصدي للجريمة، ورد المظالم، ونصرة الضعفاء، واستعادة الحقوق، حاثاً معاوني النيابة الجدد على تطوير القدرات، والاستفادة من الخبرات، بما يؤسس للنزاهة والشفافية، مُشيداً بجهود المعهد العالي للقضاء ودعمهم المتواصل لتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة.

من جهته، أكد رئيس المعهد العالي للقضاء، على جهوزية المعهد لتلبية الاحتياجات التدريبية لسلك النيابة العامة، وعلى حرص المعهد القيام بدوره التدريبي لأركان السلطة القضائية كمنارة للتدريب القضائي في فلسطين، وأشار المستشار/ نصر الله إلى البرنامج التدريبي الذي أعده المكتب الفني بالنيابة العامة، بالتعاون مع المعهد، لمعاوني النيابة العامة الجدد وأشار الى أهمية المشاركة الفعالة من قبل المتدربين لإنجاح الدورة التكوينية التأهيلية.

ويتضمن البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الجدد، إدارة الملف الجزائي ومكوناته، ومهارات المرافعة أمام المحاكم، ومدونة السلوك لأعضاء النيابة العامة، والتطبيقات الإلكترونية على برنامج العدالة الجنائية، والتكييف القانوني لبعض الجرائم، وإدارة مسارح الجريمة، وكشف التزييف والتزوير، والمنازعات الإدارية وفقاً للقانون.