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الاحتلال يعتقل سبعة شبان من بيت لحم وقلقيلية والقدس

10 شباط / فبراير 2020 08:47

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، شابين من مدينتي بيت لحم وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة لاعتقال خمسة شبان من القدس

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت، الشاب أيمن نواف القيسي (20 عاما)، من مخيم العزة شمال بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء إياد حماد (22 عاما)، من منزله بحي النقار في مدينة قلقيلية، بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الفتية : محمد الرازم ، وأكرم عفانة ، وابراهيم غيث من سلوان، والشابين منتصر أبو غنام ومحمد أبو جمعة من الطور، وصلاح الرازم من البلدة القديمة بمدينة القدس.

 

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