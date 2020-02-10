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محكمة الاحتلال تنطق اليوم بقرار عقوبة الشيخ رائد صلاح

10 شباط / فبراير 2020 09:11

الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح

تعقد محكمة الصلح في مدينة حيفا صباح اليوم، الإثنين، جلسة للنطق بقرار العقوبة التي ستفرضها على رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح.

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ صلاح بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وطالبت النيابة العامة فرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وفي هذا السياق، أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

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