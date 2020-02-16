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لأول مرّة.. طائرة "إسرائيلية" تعبر الأجواء السودانية

16 شباط / فبراير 2020 05:22

طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية
طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، أن طائرة "إسرائيلية" حلقت لأول مرة في أجواء السودان، وذلك بعد أقل من أسبوعين على لقاء "نتنياهو" مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وبحسب الصحيفة، فإن طائرة نفاثة (M-ABGG) أقلعت بداية الأسبوع الماضي من "إسرائيل" متوجهة إلى مطار كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو، وعادت نهاية الأسبوع إلى مطار "بن غوريون" بعدما مرت عبر الأجواء السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن البرهان أبلغ "نتنياهو" خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية في 3 فبراير/ شباط الجاري أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات "الإسرائيلية" في أجوائها باستثناء طائرات شركة “العال” (الناقل الوطني الإسرائيلي).
 
وفي عدة حالات سابقة، مرت طائرات "إسرائيلية" عبر أجواء السودان، لكنها اضطرت للتوقف في عمان أو في وجهة أخرى حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها “رحلة إسرائيلية”، وفق المصدر ذاته.
 
وبحسب “يديعوت” فإن الطائرة النفاثة المذكورة لا تحمل رقم تصريح "إسرائيلي"، لكن قاعدتها المسجلة هي في مطار بن غوريون.
 
وتشير بيانات بث الطائرة إلى أنها أقلعت من "إسرائيل" إلى الكونغو مساء الإثنين، في مسار مر فوق قناة السويس، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا وأوغندا، يستغرق نحو 7 ساعات.
 
وفي طريق العودة، حلقت الطائرة "الإسرائيلية" في الأجواء السودانية، بمسار مر عبر الكونغو، وإفريقيا الوسطى، والسودان، ومصر، وهو المسار الذي استغرق 5 ساعات ونصف الساعة.
 

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