نصر الله: صفقة القرن هي صفقة إسرائيلية تستهدف لبنان

وكالات-الرأي:

ذكر "حسن نصرالله" الأمين العام لحزب الله في لبنان، أن صفقة القرن ، تستهدف الأراضي اللبنانية "المحتلة من إسرائيل، وتوطين اللاجئين"، وهو ما لا يقبل لبنان به.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة : "إن صفقة القرن ليست صفقة لأنّه لم يحصل تشاور مع الفلسطينيين حولها بل هي خطة إسرائيلية تبناها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف "خطة ترامب تطال لبنان في جوانب عدة فهي تعطي الأراضي اللبنانية المحتلة لإسرائيل ف ًضلا عن توطين اللاجئين وفي لبنان ّ هناك رفض شامل للتوطين"، مستطردا "إذا كان هناك في لبنان من يتحدث عن مخاوف من التوطين علينا احترام تلك الهواجس".

ويتخذ موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيزا كبيرا، من الشد والجذب بين الطبقة السياسية في البلاد. وفق ما نقلته الأناضول.

ووجهت في وقت سابق بعض الأوساط السياسية في لبنان، اتهامات لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بمسؤوليته في توطين الفلسطينيين في البلاد، عقب الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

والجمعة نفى الحريري، الاتهامات التي وجهت لوالده، وقال إن "سياسة توطين اللاجئين في البلاد غير واردة والدستور يمنعها".

يذكر أن لبنان شهد تشكيل حكومة جديدة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، برئاسة حسان دياب، بعد مخاض استمر أشهرا