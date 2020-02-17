توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق جباليا

توغلت صباح اليوم الاثنين، جرافات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل محدود شرق مخيم جباليا شمال مدينة غزة، وشرعت بأعمال تجريف.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال دخلت لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق جباليا، انطلاقاً من بوابة مستوطنة "نتيف عتسرا"، حيث شرعت بأعمال تجريف وتسوية للأرضي الحدودية في المنطقة.

وفي سياق متصل أطق جنود الاحتلال النار تجاه رعاة أغنام قرب بوابة "أبو ريدة" شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعادة ما تشهد المناطق الحدودية على طول السياج الحدودي شمال وشرق القطاع، توغل لآليات وجرافات الاحتلال.