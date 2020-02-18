المجلس الأعلى للقضاء يهنئ النيابة العامة بجائزة النزاهة

غزة- الرأي:

استقبل النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار/محمد عابد، واعضاء المجلس المستشار/أنور أبو شرخ، والمستشار/ مسعود الحشاش، والمستشار/ أشرف فارس، والمستشار/ احمد النويري ووفد من قُضاة المحكمة العليا، تضمن المستشار/ عبد الفتاح الأغا، والمستشار/أشرف نصر الله، والمستشار/ زياد ثابت.

وأعرب رئيس مجلس القضاء عن اعتزاز وافتخار مجلس القضاء، وثقتهم بمؤسسة النيابة العامة، ودورها الاستراتيجي في ترسيخ العدالة، وتعزيز وإسناد مبادئ النزاهة والشفافية واقعاً عملياً، معتبراً أن أداء النيابة العامة يُشكّل دَافعاً باتجاه إصلاح وتطوير منظومة العدالة الجنائية.

وأعرب أعضاء مجلس القضاء عن اعتزازهم بمؤسسة النيابة العامة وما واكبها من تطور في الأداء خلال الأعوام الاخيرة، مؤكدين على الشراكة والتعاون الدائم مع النيابة العامة، وتذليل كافة العقبات وصولاً لبسط العدل والقسط بين أبناء شعبنا لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

من جانبه، عبر النائب العام عن سعادته بزيارة مجلس القضاء وقضاة المحكمة العليا، مؤكدا على مواصلة النيابة العامة ريادتها في المسئولية المجتمعية، وترسيخ العدالة، والالتزام بالمتابعة والمساءلة، مشيداً بتكريم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للنيابة العامة، والذي يُعَد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن الفلسطيني واستقرار أمن المجتمع