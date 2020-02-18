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قرار إسرائيلي بزيادة مساحة الصيد والتصاريح لغزة

18 شباط / فبراير 2020 08:40

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فلسطين المحتلة - الرأي

قالت القناة "13" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قرر زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا بدءًا من الأربعاء وإضافة 2000 تصريح بما يصل مجموعه إلى 7000 تصريح لصالح قطاع غزة.

وزعمت القناة أن هذين القرارين يأتيان بعد مشاورات أمنية "في ظل الهدوء النسبي بغلاف غزة في الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة".

وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل نحو أسبوعين تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلًا إلى 10 أميال.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام عن نجاح اتصالات وجهود مصرية أممية بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي وتطبيق التفاهمات للتخفيف عن الفلسطينيين بالقطاع.

وصعد الفلسطينيون خلال الأسابيع الماضية من إطلاق البالونات المتفجرة باتجاه مستوطنات ومدن جنوب الكيان الإسرائيلي.

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