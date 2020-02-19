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وفاة فتى متأثرًا بجراحه بفض الأمن مسيرة استقبال أسير بقباطية

19 شباط / فبراير 2020 09:05

الفتى صلاح زكارنة
الفتى صلاح زكارنة

الضفة المحتلة – الرأي:

توفي الفتى صلاح زكارنة فجر الأربعاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال فض الأجهزة الأمنية للسلطة مسيرة استقبال أسير من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب الفتى زكارنة بجراح حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى بنابلس للعلاج، حيث فارق الحياة بعد فشل جهود الأطباء في إنفاذه.

وسادت حالة من التوتر والغضب بلدة قباطية ومدينة جنين حين حدثت احتكاكات بين أهالي قباطية والأمن في محيط مستشفى الرازي بالمدينة حيث كان يعالج زكارنة تطورت لمواجهات، فيما توجه الأهالي لمبنى المحافظة مطالبين بالقصاص من المتسببين بالحادثة.

 

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