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قوات الاحتلال تقتحم دير نظام في رام الله

19 شباط / فبراير 2020 09:08

رام الله – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قرية دير نظام شمال غرب رام الله، واعتلى الجنود أسطح عدة منازل فيها.

وقالت مصادر محلية إن جنودا مشاة اقتحموا القرية في ساعات الصباح الباكر، واحتجزوا عددا من الأهالي واستجوبوهم ميدانيا، وأقاموا حاجزا عسكريا في منطقة الحرش بالقرية، وفتشوا مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في القرية يوم أمس، وروعت ساكنيها، وحجزت المارة والمتوجهين إلى أماكن عملهم، كما اعتلت سطح منزل قريب من مدرسة القرية، وشرعت بتصوير الطلبة، وحاصرت مدرستها، كما لا تزال تغلق مدخل البلدة الرئيسي لليوم الثامن على التوالي.

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