"إسرائيل" تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمال القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس": "أنه تم المباشرة بالإعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أراضي مطار قلنديا وصولا لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب".

وسيُقام المشروع على نحو 1200 دونم ليشمل ما بين 6 آلاف و900 وحدة سكنية استيطانية، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ"مناطق تشغيل" وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.