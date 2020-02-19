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حماس: كي نسقط "صفقة القرن" يجب مغادرة مربع الانقسام

19 شباط / فبراير 2020 03:47

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غزة- الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اليوم الأربعاء: "كي نسقط صفقة القرن كفلسطينيين لا بد من مغادرة مربع الانقسام".

وأضاف الحية خلال مؤتمر وطني بعنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة" بمدينة غزة، "نحن اليوم بعد ثلاثة أسابيع من إعلان صفقة العار، والميادين شبه فارغة من علامات الرفض للصفقة".

وأشار إلى أن "مواجهة الصفقة تحتاج إلى عمل حقيقي وطني يقف أمام هذه الصفقة".

وتابع "نحن نعتز اليوم بأن الحالة الوطنية كلها ترفض صفقة القرن، ونريد الفعل في الميدان، وأن تنتفض الضفة الغربية".

كما طالب الحية جماهير شعبنا في الضفة بالانتفاض والنزول إلى الشوارع ضد صفقة القرن، مشيرا إلى أن الخطاب الوطني الرسمي يتراجع من يوم إعلان الصفقة وحتى اليوم .

وبين أن "فلسطين ضُيعت ولم تنتفض الأمة، والأمة لن تنتفض إلا إذا رأتنا نحن أمامها، إلا إذا رأت الدم الفلسطيني يراق من أجل مسرى النبي الأقصى".

واستدرك "المطلوب خطوات حقيقية وطنية إذا أردنا أن ننقذ فلسطين، وعلى الأمريكان أن يشعروا بأن مصالحهم في المنطقة ستتضرر".

ونوه إلى أن الاحتلال عليه أن يدرك أن الأرض ستنقلب على رأسه ورأس مَن يحميه إذا تقدم خطوة في تنفيذ الصفقة.

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