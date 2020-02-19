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الاحتلال يصادر غرفة مدرسية ويعتقل فلسطينياً في الخليل

19 شباط / فبراير 2020 03:56

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فلسطين المحتلة - الرأي

صادرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفة مدرسية متنقلة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص، واعتقلت مواطنًا خلال عملية الاقتحام.

وقال شهود عيان، إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم كفصل مدرسي، وأضاف الشهود، إن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجري أعمال تجريف لتسوية الملعب.

وأشار الشهود، إن عراكًا بالأيدي وقع بين الأهالي والقوة الإسرائيلية، أسفر عن اعتقال مواطن، ويسكن قرية سوسيا، نحو 450 فلسطينيًا، ويتلقى نحو 90 طالبًا دروسهم في المدرسة الوحيدة في التجمع السكاني.

وعادة ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المساكن الفلسطينية، في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو، بداعي البناء بدون ترخيص.

ووفق اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

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