الاحتلال يعتقل فتى من الخليل ويحتجز صحفيين في رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتى قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، في حين احتجز صحفييْن شمالي رام الله.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يزن الجعبري (17 عاماً) من محيط المسجد الإبراهيمي، حيث نقلته عبر آلية عسكرية لأحد مراكز التحقيق.

وأفاد الصحفي علاء الريماوي بأن قوات من جيش الاحتلال احتجزته والصحفي محمد عوض أثناء عملهما والتصوير في قرية ترمسعيا شمالي مدينة رام الله ظهر اليوم، مضيفاً أنه تم إخلاء سبيلهما عقب ساعة من الاحتجاز.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم سبعة فلسطينيين من الضفة والقدس المحتلتين، من بينهم مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية صالح ياسين (57 عاماً) من بلدة بديا قضاء سلفيت، وهو والد الشهيد إلياس ياسين، والذي أُفرج عنه لاحقًا.