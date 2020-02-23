إصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة

غزة- الرأي:

أصيب أربعة من الأهالي إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة داخل قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة أن أربعة إصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء، دون أن توضح تفاصيل إصاباتهم.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ موقعا للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، كما قصفت موقعاً للمقاومة غرب مدينة رفح

وذكر مراسلنا أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة في منطقة المحررات بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية للاحتلال موقع "مهاجر" غرب رفح بأكثر من 16 صاروخاً حتى الآن.

يُتبع..