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المقاومة جاهزة للدفاع عن شعبنا

حماس تنعى شهداء عدوان الاحتلال بغزة ودمشق

24 شباط / فبراير 2020 09:29

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والعاصمة السورية دمشق.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الاثنين: "ننعى إلى أبناء شعبنا الفلسطيني والأمة جمعاء الشهداء الأبرار : الشهيد المجاهد/ محمد علي الناعم الذي ارتقى على أرض غزة العزة في جريمة صهيونية بشعة، والشهيد المجاهد سليم أحمد سليم، والشهيد المجاهد زياد أحمد منصور، اللذين ارتقيا في العدوان الإسرائيلي الغاشم على العاصمة السورية دمشق، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وذكرت أن هذه الجرائم البشعة تأتي في إطار الحرب الصهيونية المعلنة والعدوان المتواصل على شعبنا وأمتنا وشعوب المنطقة كافة، مؤكدةً على وحدة أبناء المقاومة خلف نهج ودرب الشهداء.

وأكدت الحركة، أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تزيد شعبنا ومقاومته الباسلة إلا إصرارًا وتصميمًا على مواصلة مشوار الجهاد والمقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان، استنادًا إلى حق شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه، مشددةً على أن المقاومة ستبقى بالمرصاد جاهزة وموحدة ومتمسكة بهذا الحق طالما استمر الاحتلال والعدوان.

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