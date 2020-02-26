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إصابة 20 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

26 شباط / فبراير 2020 08:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس – الرأي:

أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 20 مواطنا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف"، شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية إن عدة جيبات عسكرية اقتحمت شارع عمان ومحيط المقام شرقا، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي اتجاه عشرات الشبان، ما أدى إلى إصابة 20 مواطنا، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 20 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قبيل اقتحام المستوطنين المكان، 4 منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و16 آخرين اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وجرى إسعافهم ميدانيا.

وكان حوالي ألفي مستوطن اقتحموا المقام بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية.

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