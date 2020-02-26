حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة والقدس

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فراس التميمي والد الشهيد مصعب التميمي، بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

كذلك قام الاحتلال باعتقال المواطنين عمر الفار وعمر عبيد من رام الله.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال المواطن شادي علي محمد حساسنة (34 عاما)، بعد دهم منزله في منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وتفتيشه.

كذلك قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزلين للمواطنين ياسين أبو سرور، والأسير المحرر مصطفى إبراهيم قنيص في مخيم عايدة شمال بيت لحم وفتشتهما.

وفي مدينة القدس اعتقل الاحتلال المواطن سائد الحتاوي ونجليه زهير ويزن، بعد اقتحام منزله وتخريبة في بلدة الرام.

كذلك قام الاحتلال باعتقال كلاً من: فادي الخطيب وعيسى الخطيب ومحمد الخطيب ومحمود الخطيب وأحمد الخطيب ومحمد الخطيب من مدينة القدس.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال المواطن جمعة رمضان بعد اقتحام منزله وتخريبه في بلدة زيتا جماعين قضاء نابلس.