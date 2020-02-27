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12 معتقلًا خلال مداهمات للاحتلال بالضفة

27 شباط / فبراير 2020 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 12 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من جنين، وهم: عبد الله حسين بالي، وعمر حسين جدعون، ولؤي حسين راجح البالي، وعمر فضل الجدعون من مخيم جنين، ومحمد أحمد شفيق عابد من بلدة كفردان غرب المحافظة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من قلقيلية، وهم: محمد أمين شعث، ورامي يوسف سنينة، وعلي البدوي.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد أبو خليل من رام الله، وصقر جواد ربايعة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وعثمان عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت، والأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف شمال الخليل.

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