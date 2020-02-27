الاحتلال يعيد فتح معابر غزة وتوسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلًا

القدس المحتلة - الرأي

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح معابر قطاع غزة بشكل اعتيادي وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا بعد يومين الإغلاق نتيجة جولة التصعيد الأخيرة.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال، إنه تقرر فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، وإعادة مساحة الصيد إلى 15 ميل بدءًا من صباح اليوم الخميس بعد إعادة تقييم للأوضاع الأمنية.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي أمام الحركة التجارية، والبحر بشكل كامل أمام الصيادين، خلال عدوانها الأخير على القطاع عقب استشهاد الشاب محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر عبر جرافة عسكرية قرب السياج الأمني شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.