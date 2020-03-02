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الثالثة في أقل من عام

انطلاق عملية التصويت في انتخابات الكنيست الـ 23

02 آذار / مارس 2020 08:43

انطلقت، صباح الاثنين، عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ23، وهي الثالثة في غضون أقل من عام وسط تنافس بين 29 قائمة انتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10,631 صندوقا، ويبلغ عدد الناخبين 6,453,255 صاحب حق اقتراع.

وتوقعت الاستطلاعات المنشورة في الأسبوعين الماضيين ألا يحصل أحد المعسكرين، اللذين يرأسهما زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكتلة "أبيض أزرق"، بيني غانتس، على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، بعد جولتي انتخابات فشلا إثرهما في مهمة كهذه.

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