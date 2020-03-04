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21 معتقلًا بالضفة والقدس بينهم 3 قيادات من حماس

04 آذار / مارس 2020 08:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 21 مواطنا خلال مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 قيادات من حركة حماس في رام الله، وهم: باجس نخلة، وأحمد زيد من مخيم الجلزون، وسائد أبو البهاد من بيتونيا غرب المحافظة، فيما اعتقلت أيضا من رام الله فادي عبد الدايم، وشادي حجير، وزياد جمال فراج.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد بسام نصار، وهزاع عموري، والشاب صلاح دويكات من نابلس، والمحرر جهاد خريوش، وإبراهيم السوداني من طولكرم، وأحمد مسالمة من بلدة دورا جنوب الخليل.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من بلدة العيسوية، وهم: محمد عامر محمود، آدم كايد محمود سائد يوسف، عبيد محمود عوني، محمود منصور محمد، محمود منصور، علي ناصر، صالح داري، مجد بشير، بالإضافة إلى محمد حزينة من المدينة.

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