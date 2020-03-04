زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة

غزة - الرأي

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، صباح الأربعاء، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار وفوانيس الإنارة تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.