بعد فرز 95% من الأصوات .. تقدم حزب الليكود بانتخابات الكنيست

القدس المحتلة - الرأي

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بأنه تم الانتهاء من فرز 95% من نسبة الأصوات في انتخابات الكنيست الـ 23 والتي أظهرت تقدمًا لحزب الليكود بحصوله على 36 مقعدا، وهي أعلى نسبة مقاعد بالكنيست.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فإن حزب "كحول لفان" حصل على 32 مقعدا، والقائمة العربية على 15 مقعد، وحزب "شاس" على 9 مقاعد، وحصل كل من حزب "يسرائيل بيتنا" و"يهدوت هتوراه" وتحالف "العمل - غيشر - ميرتس" على 7 مقاعد، بينما حصل تحالف "يمينا" على 6 مقاعد.

وأشارت القناة، الى أن النتائج الأولية، تؤكد حصول كتلة اليمين، على 59 مقعدا، وتيار اليسار وسط عرب، على 54 مقعدا، مع بقاء حزب ليبرمان، بمقاعده الـ7 خارج التيارات.