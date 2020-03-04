الاحتلال يُفرج عن 3 فلسطينيين بالقدس ويمنعهم من السفر

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأربعاء الإفراج عن ثلاثة نشطاء مقدسيين اعتقلوا أثناء مرورهم عبر جسر الأردن، بشروط.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن كل من مسؤول المقدسات في إقليم حركة فتح بالقدس عوض السلايمة وأحمد الغول وعرين زعانين بشرط منع السفر لمدة 3 أشهر وكفالة مالية بقيمة 1000 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء المقدسيين الثلاثة أثناء مرورهم عبر جسر الأردن، ومددت توقيفهم لمدة 24 ساعة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الفتى جهاد جواد أبو رموز (17عامًا) من منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.