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الاحتلال يُخطر بوقف البناء في بلدات شرق قلقيلية

04 آذار / مارس 2020 08:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت طواقم الاحتلال بوقف البناء في عدّة منشآت بقرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية.

وأفاد عضو مجلس مجلس قروي النبي إلياس، لؤي خليف بأن طواقم مما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال اقتحمت برفقة الجيش القرية يوم أمس، وسلّمت مواطنين إخطارات بوقف البناء في منشآتهم.

وأضاف أن جميع المنشآت قيد الإنشاء، حيث بدأ العمل بها منذ شهور قليلة، لافتاً إلى أن المنشأة الأولى عبارة عن ثلاثة طوابق لياسر عقل رضوان.

وأوضح أن الثانية عبارة عن بركس وبعض المرافق في أرض تعود لسامي يحيى خليف، إضافة إلى غرفة زراعية وسور يُحيط بها، حيث تعود ملكية الأرض لسيّدة فلسطينية من القرية.

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