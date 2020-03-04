الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 600 الشهر الماضي

فلسطين المحتلة - الرأي

بيّنت معطيات نشرتها الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة الغربية، أن شهر شباط/فبراير الماضي قد شهد تصاعداً كبيراً في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن "صفقة القرن" في 28 كانون ثاني (يناير) 2020.

ورصد التقرير الشهري ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 2869 انتهاكًا، أبرزها استشهد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 برصاص "إسرائيلي".

وأفاد بأن 436 حالة اعتقال، بينها أطفال ونساء وأسرى محررون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كانت خلال فبراير الماضي.

وأشار إلى تصاعد عمليات الإغلاق ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى، حيث بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 346 حاجزًا.

وقمعت قوات الاحتلال بشكل همجي المظاهرات الشعبية المنددة بصفقة القرن، والتي انطلقت في أنحاء الضفة والقدس المحتلة.

وأحصى التقرير ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار من 176 في شهر يناير إلى 246 في شهر فبراير.

وفي القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال تضييقها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء عليهم، خاصة في أيام الجمعة، مع ازدياد أعداد المشاركين في حملة الفجر العظيم.

وأظهر التقرير مواصلة المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وقد بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد خلال 21 يومًا من فبراير الماضي 1702.

وشملت اعتداءات الاحتلال مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلة، وكانت مناطق الخليل ونابلس والقدس، الأكثر تعرضا للانتهاكات بواقع 420 في الخليل، و399 بنابلس و355 انتهاكًا في القدس.