وكالة الرأي الفلسطينية أمراض سرطانية ومزمنة تنهش أجساد الأسرى والعلاج "أكامول" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على 25 دونماً في الخليل لصالح الاستيطان وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الهلال الإماراتي تفتتح اقسامها بعد إعادة الترميم وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النساء والتوليد تنظم محاضرة علمية للوقاية من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات البيطرية بالزراعة تنفذ حملة لضبط الأدوية المنتهية صلاحيتها وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تعقد ورشة عمل حول "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُصدر أكثر من ألفي وثيقة خلال فبراير
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 600 الشهر الماضي

04 آذار / مارس 2020 08:23

13ba476801742b75220b9a617b362d05
13ba476801742b75220b9a617b362d05

فلسطين المحتلة - الرأي

بيّنت معطيات نشرتها الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة الغربية، أن شهر شباط/فبراير الماضي قد شهد تصاعداً كبيراً في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن "صفقة القرن" في 28 كانون ثاني (يناير) 2020.

ورصد التقرير الشهري ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 2869 انتهاكًا، أبرزها استشهد 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 برصاص "إسرائيلي".

وأفاد بأن 436 حالة اعتقال، بينها أطفال ونساء وأسرى محررون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كانت خلال فبراير الماضي.

وأشار إلى تصاعد عمليات الإغلاق ونصب الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى، حيث بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 346 حاجزًا.

وقمعت قوات الاحتلال بشكل همجي المظاهرات الشعبية المنددة بصفقة القرن، والتي انطلقت في أنحاء الضفة والقدس المحتلة.

وأحصى التقرير ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار من 176 في شهر يناير إلى 246 في شهر فبراير.

وفي القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال تضييقها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء عليهم، خاصة في أيام الجمعة، مع ازدياد أعداد المشاركين في حملة الفجر العظيم.

وأظهر التقرير مواصلة المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وقد بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد خلال 21 يومًا من فبراير الماضي 1702.

وشملت اعتداءات الاحتلال مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلة، وكانت مناطق الخليل ونابلس والقدس، الأكثر تعرضا للانتهاكات بواقع 420 في الخليل، و399 بنابلس و355 انتهاكًا في القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟