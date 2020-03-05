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"التنمية الاجتماعية" توزع مساعدات على 523 أسرة فقيرة بغزة

05 آذار / مارس 2020 09:04

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عدد من البطانيات والأغطية الشتوية لـ 523 أسرة فقيرة ومتعففة في القطاع.

ويأتي هذا المشروع، ضمن مساعدات الشتاء الممول من جمعية قطر الخيرية لمساعدة العائلات الأكثر احتياجاً والمستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية.

يشار إلى أن كل أسرة مستفيدة حصلت على 92.15 دولار، في حين حصلت كل أسرة فقيرة على بطانية شتوية و120 متراً مربعاً من النايلون المقوى، لحماية أسقفها من مياه المطر. وجرى توزيع المساعدات من خلال الوزارة مباشرة وبإشراف طواقم العمل من قطر الخيرية.

وأكد منسق المشروع محمود موافي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الدولية لتحسين حياة الفئات الفقيرة والمهمشة. وعبر موافي عن شكره لهذه الشراكة وهذا التعاون.

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