إلغاء مناورة إسرائيلية أمريكية مشتركة بسبب "كورونا"

القدس المحتلة - الرأي

ذكر موقع "i24 news" العبري، أن جيش الاحتلال ألغى المناورة العسكرية المشتركة "جونيفر كوبرا" بين سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" وكخطوة لمنع انتشار المرض.

وقال الموقع، إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بسبب تفشي مرض كورونا، دفعت رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إلى إلغاء المناورة العسكرية.

وبحسب الموقع، كان من المتوقع استمرار المناورة العسكرية المشتركة حتى 13 آذار/ مارس، بمشاركة 600 جندي أمريكي من ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مساءأمس: "إنه على ضوء تعليمات وزارة الصحة، وتقييم الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد إجراء تنسيق مع القيادة الأمريكية والأوروبية، قررنا بعد مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان وقائد الوحدة الأمريكية الأوروبية، وقف التمرين العسكري".