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الصحة: ارتفاع عدد شهداء النصيرات إلى 19 شهيداً

15 آذار / مارس 2020 06:28

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد المواطنة "حياة ابراهيم عبدالفتاح صبح" "49 عامًا" في مستشفى "الميزان" بالخليل متأثرةً بإصابتها في حريق النصيرات.

وذكرت الوزارة، أنه باستشهاد "صبح" يرتفع عدد شهداء الحريق إلى 19 شهيدًا.

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