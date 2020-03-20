الدفاع المدني يخمد حريقين في دير البلح ومدينة غزة ويجلي 5 إصابات

غزة-الرأي

سيطر طاقم الدفاع المدني بدير البلح على حريق شب في رياض للأطفال، وأخلت من المكان خمس إصابات بحالات اختناق.

وأفادت غرفة عمليات الدفاع المدني أن رجال الإنقاذ والإسعاف أخلوا وأسعفوا زوجين وأطفالهما الثلاثة من بين حريق التهم "رياض للأطفال" في منزل يعود لمواطن من عائلة ناجي، غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في السياق ذاته، أخمدت طواقم دفاع مدني تل الإسلام والرضوان والتفاح مساء امس حريق شب في محل (حكاية) للملابس داخل مجمع (اللولو) التجاري بمنطقة الرمال، يعود لمواطن من عائلة أبو كويك.

وأفادت غرفة العمليات أن الخسائر كانت مادية ولم يقع إصابات.