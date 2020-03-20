وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تنتشر أمام مداخل أبواب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المئات يؤدون الفجر في ساحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الحلاقين تصدر تعميم لصالونات الحلاقة للوقاية من فيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز خدماتها الطبية والعلاجية في أماكن الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم بالأوقاف تعلن عن موعد بث دروس الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر فتح 3 أبواب للدخول للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2446 ) الجمعة 20/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية أطباء يقدمون خطبة الجمعة اليوم في مساجد قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال طفلين بالقدس والافراج عن الشيخ الكسواني وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف القدس تصدر إرشادات للمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

الدفاع المدني يخمد حريقين في دير البلح ومدينة غزة ويجلي 5 إصابات

20 آذار / مارس 2020 02:32

1
1

غزة-الرأي

سيطر طاقم الدفاع المدني بدير البلح  على حريق شب في رياض للأطفال، وأخلت من المكان خمس إصابات بحالات اختناق.

وأفادت غرفة عمليات الدفاع المدني  أن رجال الإنقاذ والإسعاف أخلوا وأسعفوا زوجين وأطفالهما الثلاثة من بين حريق التهم "رياض للأطفال" في منزل يعود لمواطن من عائلة ناجي، غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.  

في السياق ذاته، أخمدت طواقم دفاع مدني تل الإسلام والرضوان والتفاح مساء امس حريق شب في محل (حكاية) للملابس داخل مجمع (اللولو) التجاري بمنطقة الرمال، يعود لمواطن من عائلة أبو كويك.

وأفادت غرفة العمليات أن الخسائر كانت مادية ولم يقع إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية تعد وجبات الطعام لمراكز الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟